Την ώρα που ακόμα και κυβερνήτες πολιτειών του ζητούν να σταματήσει τις εμπρηστικές δηλώσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει να κατονομάζει αόρατους εχθρούς ως ενορχηστρωτές των βίαιων επεισοδίων που σημειώνονται στη χώρα εδώ και μέρες.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020