Επεισόδια ξέσπασαν σε διάφορες περιοχές της Ουάσινγκτον ενώ μπροστά στον Λευκό Οίκο η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει τους συμμετέχοντες σε διαδήλωση εναντίον της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού.

BREAKING: Protesters lit another fire. US Park Police are pushing them back with OC spray, “flash bangs.” Some protesters are clashing with police. They say the death of #GeorgeFloyd is “the straw that broke the camels back.” @nbcwashington @MSNBC pic.twitter.com/IQEafLw9An

Πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκε μπροστά στην επίσημη κατοικία του Ντόναλντ Τραμπ, φωνάζοντας συνθήματα, κρατώντας πλακάτ και βάζοντας φωτιές, παρότι στην αμερικανική πρωτεύουσα έχει τεθεί σε εφαρμογή απαγόρευση της κυκλοφορίας κατ’ εντολή της δημάρχου Μιούριελ Μπάουζερ.

Breaking news: Police fired tear gas at protesters who set fires near the White House as unrest continued in cities across America for a 6th consecutive night. Here’s the latest: https://t.co/iSU7z7NjZB pic.twitter.com/QPuOVkKb6X

Σύμφωνα με το περιοδικό Time, ο Αμερικανός πρόεδρος χρειάστηκε να φυγαδευτεί από πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών σε καταφύγιο του Λευκού Οίκου, όταν διαδηλωτές άρχισαν να πετούν πέτρες και να γκρεμίζουν οδοφράγματα. Ο Τραμπ πέρασε σχεδόν μια ώρα στο καταφύγιο, το οποίο χρησιμοποιείται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως τρομοκρατικές επιθέσεις, σύμφωνα με πηγή κοντά στον Λευκό Οίκο, που επικαλείται το δημοσίευμα.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει από τις «23:00 της Κυριακής ως τις 06:00 της Δευτέρας», διευκρίνισε η Μπάουζερ μέσω Twitter, προσθέτοντας ότι έδωσε εντολή να αναπτυχθεί η Εθνοφρουρά στην πόλη για να ενισχύσει την αστυνομία.

Mayor Bowser is ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 11:00 p.m. on Sunday, May 31, until 6:00 a.m. on Monday, June 1. She has also activated the DC National Guard to support the Metropolitan Police Department.

Ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος διαδηλωτών στον κλειστό διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο 35 West στη Μινεάπολη, πάντως δεν τραυματίστηκε κανείς, μεταδίδει το Reuters.

A semi-truck sped into a large crowd of protesters on a closed highway in Minneapolis. No one appeared to have been hit, officials say.

Authorities say the driver was taken to a hospital and placed under arrest. https://t.co/HgAtsjorJh pic.twitter.com/xkL9ANZwPT

— ABC News (@ABC) June 1, 2020