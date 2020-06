Μία τέτοια στιγμή κατέγραψε η Aleeia Abraham κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στο Κουίνς της Νέας Υόρκης την Κυριακή.

Κάποιοι από τους αστυνομικούς γονάτισαν μαζί με τους διαδηλωτές για να τιμήσουν τη μνήμη του Φλόιντ.

Το ίδιο συνέβη και με έναν αστυνομικό στο Χιούστον, ο οποίος καταδίκασε εξαρχής τη δολοφονία του Φλόιντ και το Σάββατο συμμετείχε στην πορεία που έγινε στη μνήμη του αδικοχαμένου Αφροαμερικανού.

Στο Πόρτλαντ και στο Όκλαντ αστυνομικοί γονάτισαν μαζί με τους διαδηλωτές ζητώντας δικαιοσύνη.

We stand with our community in denouncing all incidents of police brutality. We stand with all in our community who have traditionally been marginalized, oppressed, and who have been harmed by our systems and institutions. OPDCARES https://t.co/B9nxJw7RQn

— Oakland Police Dept. (@oaklandpoliceca) June 1, 2020