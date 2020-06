Το γύρο του διαδικτύου κάνει η φωτογραφία μιας Αφροαμερικανής διαδηλώτριας η οποία γονατίζει μπροστά στο «τείχος» των αστυνομικών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό.

Το συγκλονιστικό στιγμιότυπο είναι από τη διαδήλωση στο Σαν Χοσέ την περασμένη Παρασκευή και τραβήχτηκε από τον φωτορεπόρτερ Dai Sugano για λογαριασμό των Mercury News.

Όπως θα δείτε η νεαρή γυναίκα γονατίζει σε απόσταση αναπνοής και κοιτάει στα μάτια τους πάνοπλους αστυνομικούς που στέκονται παρατεταγμένοι μπροστά της.

A protester takes a knee during a #SanJose protest on Friday after #GeorgeFloyd's death in #Minneapolishttps://t.co/F7x74e8xmq@mercnews @EastBayTimes #GeorgeFloydprotest pic.twitter.com/2vfUo3IO9o

— Dai Sugano (@daisugano) May 30, 2020