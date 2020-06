Το βίντεο περιλαμβάνει υλικό από τις κάμερες, βίντεο από τους μάρτυρες, επίσημα έγγραφα και συνομιλίες των αστυνομικών.

Η αφήγηση ξεκινά τη στιγμή που ο υπάλληλος του καταστήματος έκανε την καταγγελία για το πλαστό χαρτονόμισμα των 20 δολαρίων και τελειώνει τη στιγμή που ο 46χρονος Τζορτζ Φλόιντ κατέληξε στο νοσοκομείο.

Τίτλος του βίντεο είναι «8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα: Πως ο Τζορτζ Φλόιντ σκοτώθηκε κατά την προσαγωγή του από αστυνομικούς». Τα λεπτά αυτά αντιστοιχούν στο χρόνο που ο Ντέρεκ Τσόβιν είχε το γόνατό του στο λαιμό του Αφροαμερικανού.

Ο Τζορτζ Φλόιντ ακούγεται να επαναλαμβάνει 16 φορές ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει, όμως ο αστυνομικός επιμένει.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο (περιέχει σκληρές εικόνες):

Νέο βίντεο από τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από τον αστυνομικό Ντέρεκ Τσόβιν ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο που αποκάλυψε ο ακτιβιστής Σον Κινγκ έχει καταγράψει τι συνέβη πριν ο Φλόιντ να βρεθεί στο έδαφος και τον Τσόβιν να τον πνίγει με το γόνατό του για εννέα λεπτά.

Σύμφωνα με τον Κινγκ ένας από τους τέσσερις αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση φαίνεται να χτυπάει τον Φλόιντ ενώ αυτός ήταν ακόμα μέσα στο περιπολικό.

Στη συνέχεια ακολούθησε ο πνιγμός από τον Τσόβιν, ο οποίος πατούσε τον Φλόιντ στο λαιμό ακόμα και ενώ αυτός είχε χάσει τις αισθήσεις του.

Ένας ακόμα διαδηλωτής έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά στη διάρκεια των διαδηλώσεων που κλυδωνίζουν εδώ και μέρες τις ΗΠΑ.

