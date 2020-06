Σύμφωνα με τις υπηρεσίες υγείας του Camden County, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος κατοικεί στο Boone County, επισκέφτηκε αρκετά μπαρ στην περιοχή της λίμνης Ozarks, το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Μαΐου.

Ωστόσο όπως αναφέρουν υπάρχει πιθανότητα να ήταν φορέας του ιού και πριν από την επίσκεψη του στην περιοχή.

Ένα βίντεο από εκείνο το Σαββατοκύριακο, στη λίμνη Ozarks που βρίσκεται στην πολιτεία του Μιζούρι και το οποίο ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δημοσιογράφος Σκοτ Πάσμορ, με τη λεζάντα «καμία ανησυχία για covid στη λίμνη Ozark», δείχνει εκατοντάδες ανθρώπους να διασκεδάζουν συνωστισμένοι σε μπαρ της περιοχής με πισίνα, χωρίς το παραμικρό μέτρο προφύλαξης απέναντι στον νέο κορονοϊό.

Μάλιστα το άτομο που βρέθηκε θετικό στον ιό, έλαβε μέρος και στο συγκεκριμένο pool party και πήγε δύο φορές στο εν λόγω μπαρ το Σάββατο.

Οι αρχές εξέδωσαν το πλήρες χρονοδιάγραμμα του συγκεκριμένου ατόμου και των μπαρ και των εστιατορίων που επισκέφθηκε.

No covid concerns at the lake of the ozarks😳 #loto pic.twitter.com/Yrb4UNM64u

— Scott Pasmore (@scottpasmoretv) May 24, 2020