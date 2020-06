Σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα της Μινεάπολις, κατά το παρελθόν στο Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων είχαν γίνει 18 καταγγελίες εναντίον του Ντέρεκ Τσόβιν.

Μάλιστα μία από αυτές τις καταγγελίες έγινε από τον Κρτίστοφερ Μπεργκ το 2013. Ο 17χρονος τότε Μπεργκ ανέφερε ότι ο Τσόβιν τον σημάδεψε με όπλο, ενώ έπαιζε με ψεύτικα όπλα με τους φίλους του κατά την επιστροφή τους από το σχολείο.

Όπως είπε ένας φίλος του έριξε με το ψεύτικο όπλο έξω από το παράθυρο του αυτοκίνητου καθώς επέστρεφαν στα σπίτια και μόλις σταμάτησαν έξω από το σπίτι του Μπεργκ, ο Τσόβιν τον σημάδευε με όπλο.

«Μου έλεγαν να επιστρέψω στο αυτοκίνητο. Να σηκώσω ψηλά τα χέρια μου και έτσι συμμορφώθηκα με τις συγκεκριμένες οδηγίες. Άφησα την τσάντα μου στο έδαφος σήκωσα τα χέρια μου και σιγά σιγά κινήθηκα πίσω στο αυτοκίνητο, προσπαθώντας να μην κάνω ξαφνικές κινήσεις. Στη συνέχεια προσέγγισαν το αυτοκίνητο, έχοντας τραβήξει τα όπλα τους και μας ρώτησαν ποιος από εμάς έριξε το βελάκι με το ψεύτικο όπλο», ανέφερε.

«Σε εκείνο το σημείο, παραδέχθηκαν ουσιαστικά ότι ήξεραν ότι επρόκειτο για ένα βελάκι από ψεύτικο όπλο και όχι κάτι πιο σοβαρό. Ακόμα και τότε έκαναν την επιλογή τους και τράβηξαν όπλο προς το μέρος μας».

Η αστυνομία είπε στη μητέρα του Μπεργκ ότι τα παιδιά επιχείρησαν να ξεφύγουν, ωστόσο η μητέρα του, το χαρακτήρισε, «παράλογο», καθώς δεν υπήρχε κάποια ένδειξη ότι η αστυνομία τους ακολουθούσε. «Δεν χρησιμοποίησαν ούτε σειρήνες ούτε τίποτα», ανέφερε.

«Νομίζω ότι εάν δεν ήμασταν λευκοί, τα πράγματα θα είχαν εξελιχθεί χειρότερα. Όταν βγήκα από το αυτοκίνητο, με το οποίο υποτίθεται ότι προσπαθήσαμε να ξεφύγουμε και με το οποίο μας έβλεπαν ως απειλή, το αφήγημα τους θα ήταν διαφορετικό και πολλοί θα δικαιολογούσαν τις πράξεις τους».

Ο Μπεργκ δήλωσε ότι τρόμαξε όταν άκουσε ότι ο Τσόβιν εμπλέκεται στη δολοφονία του Φλόιντ.

«Το μόνο πράγμα που σκέφτηκα, ήταν τι θα μπορούσε να συμβεί εάν εγώ και οι φίλοι μου δεν ήμασταν λευκοί, θα είχαν κλιμακώσει τη συγκεκριμένη κατάσταση ο Τσόβιν και ο συνεργάτης του; θα μπορούσε να τραυματιστεί κάποιος θανάσιμα;», κατέληξε ο Μπεργκ.

