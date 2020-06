ΔΙΕΘΝΗ

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της «The Sun», οι πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών μετέφεραν τον Αμερικανό πρόεδρο στο Προεδρικό Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης (PEOC) - το οποίο χρησιμοποιήθηκε μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και είναι εξοπλισμένο με μυστικές σήραγγες.

Το καταφύγιο βρίσκεται κάτω από την Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, αλλά η ακριβής τοποθεσία του παραμένει επτασφράγιστο μυστικό. Κατασκευάστηκε για την προστασία του Φραγκλίνου Ρούζβελτ κατά την διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και μπορεί να αντέξει μία επίθεση με πυρηνικά όπλα. Για την πρόσβαση στο καταφύγιο χρησιμοποιείται ένας ανελκυστήρας στον οποίο λειτουργούν βιομετρικά συστήματα ελέγχου.

Στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, οι μυστικές υπηρεσίες φυγάδευσαν τον τότε αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Ντικ Τσένι υπό τον φόβο των αρχών ότι ένα από τα αεροσκάφη που είχαν καταλάβει οι αεροπειρατές θα κατευθυνόταν προς τον Λευκό Οίκο.

Η πρώην «Πρώτη Κυρία» Λόρα Μπους στα απομνημονεύματά της που κυκλοφόρησαν το 2010 για την εμπειρία της κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 11ης Σεπτεμβρίου, περιγράφει ότι «το καταφύγιο διαθέτει μεγάλες πόρτες από χάλυβα που έκλειναν αεροστεγώς και έκαναν ένα δυνατό σφύριγμα». Θυμάται επίσης να βλέπει παλιά πλακάκια, σωλήνες να κρέμονται από το ταβάνι και μηχανολογικό εξοπλισμό στο υπόγειο κέντρο διοίκησης.

Ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος, με τίτλο «Ο Λευκός Οίκος του Τραμπ: Αλλάζοντας τους Κανόνες του Παιχνιδιού», (The Trump White House: Changing the Rules of the Game), γράφει: «Τουλάχιστον πέντε ορόφους κάτω από τη γη, το καταφύγιο, που ολοκληρώθηκε κοντά στο τέλος της θητείας του Ομπάμα, μπορεί να στεγάσει επ' αόριστον το προσωπικό ολόκληρης της Δυτικής Πτέρυγας σε περίπτωση επίθεσης όπλων μαζικής καταστροφής», γράφει ο Ρόναλντ Κέσλερ.

Παραμένει ασαφές γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ μεταφέρθηκε στο υπόγειο καταφύγιο, αλλά είναι γνωστό ότι η Μυστική Υπηρεσία έχει πρωτόκολλα που πρέπει να τηρεί όταν απειλείται το κτήριο. Πηγές ανέφεραν στο CNN ότι η Μελάνια Τραμπ και ο γιος τους, Μπάρον, επίσης μεταφέρθηκαν στο καταφύγιο.