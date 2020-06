Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, δημοσιογράφος του NBC κάλυπτε τις διαδηλώσεις στο Σιάτλ και κινδύνεψε από κροτίδα.

Η Τζο Λινγκ Κεντ φορούσε μάσκα και κάλυπτε τις συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών όταν δέχτηκε κροτίδα.

Η δημοσιογράφος φυγαδεύτηκε από το σημείο και είναι καλά στην υγεία της.

Crazy video of Jo Ling Kent in what appears to be a war zone but is actually Seattle pic.twitter.com/tanqVCk9nJ

— Acyn Torabi (@Acyn) June 2, 2020