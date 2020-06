ΔΙΕΘΝΗ

Στο πρώτο μήνυμα που ανέβασε στο Twitter την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έδωσε συγχαρητήρια στον αυτό του για την επιβολή του νόμου στην Ουάσινγκτον.

Συγκεκριμένα σ' ένα tweet, το οποίο έχει διθυραμβικό τόνο, ο Τραμπ πανηγυρίζει για το γεγονός ότι η αστυνομία κατόρθωσε να απωθήσει τους ειρηνικούς στην πλειοψηφία τους διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τον Λευκό Οίκο.

Η αστυνομία μάλιστα έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και αρκετοί έφιπποι για να διαλύσουν το πλήθος που ζητούσε την απονομή δικαιοσύνης για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Μάλιστα στην Ουάσινγκτον και γύρω από τον Λευκό Οίκο, πετούσαν ελικόπτερα για την αστυνόμευση της περιοχής.

«Η Ουάσινγκτον δεν είχε κανένα πρόβλημα χθες. Έγιναν πολλές συλλήψεις. Πολύ καλή δουλειά από όλους. Σαρωτική δύναμη. Επιβολή. Παρομοίως και στη Μινεσότα ήταν εξαιρετική (Ευχαριστώ πρόεδρε Τραμπ!)».

D.C. had no problems last night. Many arrests. Great job done by all. Overwhelming force. Domination. Likewise, Minneapolis was great (thank you President Trump!). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020

Ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τους κυβερνήτες και η οποία διέρρευσε στον τύπο, τους είχε ασκήσει κριτική γιατί δεν είναι «αρκετά σκληροί» και «δεν επιβάλλονται», λέγοντας τους ότι μοιάζουν με «ένα μάτσο βλάκες».

Έξαλλη και σοκαρισμένη η δήμαρχος της Ουάσινγκτον

Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον Μιούριελ Μπάουζερ, μιλώντας στο CNN, δήλωσε «εξοργισμένη» και «σοκαρισμένη» από τον τρόπο που απωθήθηκαν οι διαδηλωτές.

«Ήμασταν πολύ σοκαρισμένοι και ειλικρινά εξοργισμένοι από το γεογνός ότι άνθρωποι χωρίς να παραβιάσουν την απαγόρευση της κυκλοφορίας και οι οποίοι δεν έδειχναν να έχουν προκαλέσει κάποια επίθεση, δέχθηκαν επίθεση από τους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους υπεύθυνους για την επιβολή του νόμου, οι οποίοι ξεκάθαρα εκτελούσαν διαταγές του προέδρου».

«Σε καμία στιγμή δεν σκεφτήκαμε ότι αυτός ήταν ο κατάλληλος τρόπος αντιμετώπισης των ανθρώπων που δεν παραβίασαν την απαγόρευση κυκλοφορίας ή κάτι άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν άξιζαν τέτοιας αντιμετώπισης».

«Η αστυνομία είναι για αστυνόμευση. Το να φέρνει στρατιωτικές πρακτικές στη δουλειά της αστυνομία είναι ανάρμοστο, σε οπουδήποτε πολιτεία των ΗΠΑ χωρίς τη συναίνεση του κυβερνήτη και είναι ανάρμοστη και στην Ουάσινγκτον».

“We don’t think that the active duty military should be used on American streets against Americans,” DC Mayor @MurielBowser says about President Trump threatening to use military to stop violent protests. “It is an inappropriate use of our military.”https://t.co/btyy7iQowb pic.twitter.com/Xbky4KN7m1 — New Day (@NewDay) June 2, 2020

Σε «φρούριο» μετατρέπει την Ουάσινγκτον ο Τραμπ

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ έχει κλείσει πολλούς δρόμους γύρω από τον Λευκό Οίκο και έχει απαγορευθεί η κίνηση οχημάτων.

Επίσης σύμφωνα με το CNN, την Τρίτη γύρω από το πάρκο Λαφαγιέτ ανεγέρθη ένας μεταλλικός φράχτης ύψους 2,5 μέτρων, δείγματα του ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αυξάνει την αστυνόμευση στην περιοχή.

New fencing has been erected at the north edge of Lafayette Square, adding to the sense of a fortress White House. pic.twitter.com/NP3xXRqTOE — Peter Baker (@peterbakernyt) June 2, 2020