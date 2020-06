Η υπουργός Εξωτερικών, Μαρίζ Πέιν, δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Σκοτ Μόρισον, «επικοινώνησε με την πρεσβεία της χώρας στην Ουάσινγκτον ώστε να ξεκινήσει έρευνα για αυτό το προβληματικό περιστατικό».

Η Πέιν σε συνέντευξη της στο Radio National, προσέθεσε ακόμα ότι, «σκεφτόμαστε στο πώς θα διατυπώσουμε εγγράφως τις σοβαρές ανησυχίες της Αυστραλίας σχετικά με τις αρχές τις Ουάσινγκτον»

Η δημοσιογράφος του δικτύου 7news, Αμέλια Μπρέις και ο κάμεραμαν Τιμ Μάιερς δέχθηκαν επίθεση από τις δυνάμεις της αστυνομίας τη στιγμή που καλυπτόταν σε ζωντανή μετάδοση τις διαδηλώσεις για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ έξω από τον Λευκό Οίκο.

A @7NewsAustralia camera operator gets hit with a riot shield and flees with reporter @AmeliaBrace . pic.twitter.com/LdxArSHX2n

Στο βίντεο διακρίνονται οι αστυνομικοί να επαναπείθονται προς το πλήθος τη στιγμή που οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται ειρηνικά, ενώ ένας εκ των αστυνομικών χτυπάει με την ασπίδα του τον Μάιερς, ο οποίος καταγράφει τις στιγμές καθισμένος σ' ένα τοίχο, ενώ στη συνέχεια προσπαθεί να του αποσπάσει την κάμερα, μάλιστα στη συνέχεια ένας άλλος αστυνομικός χτυπάει με το γκλοπ του την Μπρέις, στην πλάτη κατά την αποχώρησή της από το χώρο του συμβάντος.

#BREAKING : Australian Prime Minister Scott Morrison calls for investigation into police attack on Australian reporter Amelia Brace and cameraman Tim Myers outside White House - 7News

Η Μπρέις το πρωί της Τρίτης αναφέρθηκε στο συμβάν, «περισσότερο σε επηρεάζουν τα δακρυγόνα, είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσεις να μιλάς υπό αυτές τις συνθήκες;. Επίσης δέχθηκα πλαστική σφαίρα στην πλάτη και ο Τιμ δέχθηκε μία στο πίσω μέρος του λαιμού. Θα έχουμε κάποιους μώλωπες αύριο, αλλά είμαστε ασφαλείς».

Όσο για το περιστατικό αστυνομικής βίας που φαίνεται στα βίντεο είπε, «δεν υπήρχε κάπου αλλού να πάμε εκείνη τη στιγμή, είχαμε πίσω μας την εθνοφρουρά και η αστυνομία ήρθε τόσο γρήγορα και μας έκλεισε, ώστε δεν υπήρχε διαφυγή».

As police cracked down with indiscriminate force at protests, 7NEWS camera operator Tim Myers and correspondent @AmeliaBrace came under attack, which is now the subject of an investigation. https://t.co/hxNcyZlTwX #7NEWS pic.twitter.com/2l9bEK74NR

— 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) June 2, 2020