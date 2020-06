Τα στελέχη του στρατού ξηράς φέρεται να έχουν μεταφερθεί σε «στρατιωτικές βάσεις» της περιφέρειας και όχι «μέσα» στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας Τζόναθαν Ραθ Χόφμαν.

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Τρίτης έξω από τον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον αφηφώντας ξανά τη νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθηκε για να αποκατασταθεί η τάξη στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Το πλήθος, που διαδήλωνε ειρηνικά — ήταν πολύ πιο ογκώδες από την προηγουμένη —, γονάτισε την ώρα που άρχιζε η απαγόρευση της κυκλοφορίας χθες, στις 19:00 (01:00 ώρα Ελλάδας) φωνάζοντας συνθήματα όπως «αυτό είναι το πρόσωπο της δημοκρατίας», ή «δεν θα φύγουμε».

Διαδηλωτές εναντίον του ρατσισμού και της αστυνομικής βαρβαρότητας ήταν συγκεντρωμένοι μπροστά στον καινούργιο φράκτη που τους εμποδίζει να μπουν σε ένα πάρκο έξω από το κτίριο της αμερικανικής προεδρίας όπου οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων χθες ώστε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να μπορέσει τα πόδια σε μια εκκλησία που υπέστη μικρές φθορές και να φωτογραφηθεί κρατώντας ένα αντίτυπο της Αγίας Γραφής.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν ειρηνικά χθες Τρίτη στο Χιούστον του Τέξας, για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Τζορτζ Φλόιντ. Ο δήμος του Χιούστον εκτίμησε ότι οι άνθρωποι που πήραν μέρος στην πορεία και τη συγκέντρωση ήταν περί τους 60.000.

Houston protest today. These are just getting bigger. pic.twitter.com/9ysaGA8Ank

Ο Σιλβέστερ Τέρνερ, ο 65χρονος δήμαρχος του Χιούστον — Αφροαμερικανός και Δημοκρατικός — είπε απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους ότι η διαδήλωση αυτή αφορούσε «την οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ», ότι «θέλουμε να ξέρει πως ο Τζορτζ δεν πέθανε μάταια».

Οι άνθρωποι που έχουν εκλεγεί «σε θέσεις εξουσίας» πλέον «ακούνε», διαβεβαίωσε ο Τέρνερ. Όμως, «είναι σημαντικό να μην ακούμε απλά, αλλά να πράττουμε. Θέλω να ξέρετε ότι αυτή η διαδήλωση στην οποία συμμετέχετε δεν γίνεται μάταια. Ότι ο Τζορτζ δεν πέθανε μάταια», επέμεινε.

A successful protest in Frisco Texas today. No bricks no fires. The cops and mayor walked with us. Thank you ✊🏾 pic.twitter.com/bXCjUvHH3u

— DailyOoze (@DailyOoze) June 1, 2020