Η Σιμόν Μπάρτε διαδήλωνε με τους γονείς της στο Χιούστον του Τέξας για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Ξαφνικά, όπως αναφέρει το Sky News, έβαλε τα κλάματα και ένας αστυνομικός που την είδε, γονάτισε μπροστά της και το κοριτσάκι τον ρώτησε: «θα μας πυροβολήσεις;».

Προσπαθώντας να την καθησυχάσει, ο αστυνομικός την αγκάλιασε και της είπε «είμαστε εδώ για να σε προστατεύσουμε. Δεν θα σας πειράξουμε καθόλου. Μπορείς να διαδηλώσεις, να διασκεδάσεις, να κάνεις ό,τι θέλεις».

During the protest in Houston yesterday one of the police officers noticed my daughter crying. She asked him “Are you gonna shoot us” he got down on one knee wrapped his arm around her and responded: pic.twitter.com/gQWF7HMf3l

— SimeonB 🦉 (@iamsimeonb) June 3, 2020