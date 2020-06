Στη φωτογραφίες και στα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα διακρίνεται το σπίτι το οποίο είναι κακοσυντηρημένο, με πυκνή βλάστηση γύρω γύρω, ενώ στο χώρο υπάρχουν και αρκετά σκουπίδια.

#MadeleineMcCann | Significant Investigative Update

Suspect identified as 43yo German man. We reveal 2 vehicles suspect is known to have used around the time of Madeleine’s disappearance & phone numbers relevant to investigation.

📽️ | DCI Cranwell appeals for public assistance

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2020