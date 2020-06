ΔΙΕΘΝΗ

Η τελετή μνήμης έγινε στο North Central University παρουσία συγγενών, φίλων, του κυβερνήτη της Μινεσότα, Αφροαμερικανών celebrities (όπως ο ηθοποιός Κέβιν Χαρτ), αλλά και προσωπικοτήτων από την κοινότητα των Αφροαμερικανών στις ΗΠΑ.

Εκατοντάδες κόσμου γονάτισαν μπροστά από τη σορό του Τζορτζ Φλόιντ και κράτησαν σιγή για 8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα, για το διάστημα δηλαδή που υπολογίζεται πως ο αστυνομικός είχε το γόνατό του στον λαιμό του Φλόιντ πριν ξεψυχήσει.

Ο αιδεσιμότατος Αλ Σάρπτον, ιδρυτής του Εθνικού Δικτύου Δράσης, διάβασε ευλογία για να τιμήσει τον Φλόιντ, δίνοντας μία συμβολική ομιλία.

«Μπορούσαμε να κάνουμε ότι οποιοδήποτε μπορούσε να κάνει. Αλλά δεν μπορούσαμε να βγάλουμε το γόνατό σας από το λαιμό μας. Αυτό που συνέβη στο Φλόιντ, συμβαίνει κάθε μέρα σε αυτή τη χώρα, στην εκπαίδευση, στην υγεία, σε κάθε πτυχή της αμερικανικής ζωής», είπε ο Σάρπτον.

«Είναι ώρα να σηκωθούμε και στο όνομα του Τζορτζ να πούμε “πάρτε το γόνατό σας από το λαιμό μας”!», είπε ο Σάρπτον.

Rev. Al Sharpton calls for an 8 minute and 46 second moment of reflection and silence at the memorial service for George Floyd, the amount of time the arresting officer's knee was on Floyd's neck, according to prosecutors.

Από την πλευρά του ο δικηγόρος της οικογένειας Φλόιντ ξεκαθάρισε πως όσοι λένε πως πέθανε από κορονοϊό είναι ψεύτες αφού η «πανδημία του ρατσισμού ήταν αυτή που τον σκότωσε».

Ο μικρός αδερφός του θύματος, ο Ροντνεϊ Φλόιντ, είπε πως ο Τζορτζ του έμαθε «πως να συμπεριφέρεται σαν άνδρας γιατί γνώρισε τον κόσμο πριν από εμάς», ενώ ο άλλος αδερφός του, Φιλονίζ, είπε πως ο Τζορτζ «άγγιξε πολλές καρδιές και όλοι θέλουν δικαιοσύνη για τον αδερφό» του «και θα την πάρει».

Στην αρχή της τελετής μνήμης, ο πρόεδρος του πανεπιστημίου της Μινεάπολις όπου έγινε η δέηση, ανέφερε πως δημιουργείται υποτροφία με το όνομα του Τζορτζ Φλόιντ και τόνισε πως «κάθε Πολιτεία θα πρέπει να κάνει το ίδιο».

Head of North Central University announces the establishment of a George Floyd Memorial Scholarship. "I am now challenging every university president in the United States of America to establish your own George Floyd Memorial Scholarship Fund."

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις

Οι διαδηλώσεις για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ συνεχίστηκαν για δέκατη μέρα.

Σε Νέα Υόρκη και Ατλάντα χιλιάδες διαδηλωτές βρέθηκαν στους δρόμους.

Την ίδια ώρα, στη Νέα Υόρκη η αστυνομία έστησε οδοφράγματα στην γέφυρα του Μπρούκλιν ώστε να μην περάσει μεγάλο κύμα διαδηλωτών.

Negotiations between authorities and protest leaders as the curfew begins in Atlanta and demonstrators refuse to leave.

Χιλιάδες κόσμου βγήκε και πάλι στους δρόμους, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να διαλύσουν χωρίς επεισόδια το πλήθος, συνεχίζοντας ωστόσο τις δεκάδες συλλήψεις, κυρίως στην περιοχή του Μανχάταν.

Το κλίμα είναι περισσότερο τεταμένο στη Νέα Υόρκη παρά σε άλλες περιοχές, καθώς μία ημέρα πριν, αστυνομικοί δέχτηκαν επιθέσεις, ακόμη και με σφαίρες.

Ειρηνική ήταν η διαδήλωση στην Ουάσιγκτον όπου η Εθνοφρουρά απομακρύνθηκε, ωστόσο οι φράχτες γύρω από τον Λευκό Οίκο παρέμειναν, κάτι που όμως ανακοινώθηκε, θα συνεχιστεί ως τις 10 Ιουνίου.