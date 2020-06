Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι αστυνομικοί στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης έσπρωξαν έναν 75χρονο που τους μίλησε με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.

Ο ηλικιωμένος φαίνεται αρχικά να πλησιάζει τους αστυνομικούς και να τους μιλά χωρίς να παίρνει απάντηση.

Όταν πλησίασε πιο κοντά, ένας αστυνομικός τον έσπρωξε και τον έριξε στο έδαφος. Αυτό που σοκάρει όμως είναι πως ο ηλικιωμένος έμεινε αναίσθητος για λίγη ώρα ενώ αιμορραγούσε.

Ωστόσο οι αστυνομικοί αντί να τον βοηθήσουν και να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, τον παράτησαν προχωρώντας προς τον προορισμό τους.

Ένας διαδηλωτής επιχείρησε να βοηθήσει τον ηλικιωμένο ωστόσο αστυνομικός τον εμπόδισε.

Ταυτόχρονα, ακόμα ένας αστυνομικός επιχείρησε να εμποδίσει την καταγραφή του συμβάντος.

Just about an hour ago, police officers shove man in Niagara Square to the ground (WARNING: Graphic). Video from: @MikeDesmondWBFO pic.twitter.com/JBKQLvzfET

Λίγη ώρα μετά έγινε γνωστό από τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκη, Αντριου Κουόμο, πως οι δύο αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο τέθηκαν σε διαθεσιμότητα άνευ αποδοχών, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως «αδικαιολόγητο και απολύτως ντροπιαστικό».

This incident is wholly unjustified and utterly disgraceful.

I've spoken with Buffalo @MayorByronBrown and we agree that the officers involved should be immediately suspended pending a formal investigation.

Police Officers must enforce — NOT ABUSE — the law. https://t.co/EYIbTlXnPt

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 5, 2020