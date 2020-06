Κυρίως έφηβοι απ' όλο τον κόσμο, βρίσκουν... διασκεδαστικό να αναπαριστούν την σκηνή της δολοφονίας του Φλόιντ και να ανεβάζουν τα σχετικά βίντεο/φωτογραφίες στα social media, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή.

LATEST NEWS: White teens start disgusting 'George Floyd Challenge' on social media by posing for photos while kneeling on their friends' necks. The participants, who are mostly male, are seen smiling in the photos showing them kneeling down on their friend’s necks. pic.twitter.com/pTJlBftkQW

— Dave Vescio (@DaveVescio) June 3, 2020