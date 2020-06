Σύμφωνα με δημοσίευμα του RT, διαδηλωτές ήρθαν αντιμέτωποι με αστυνομικούς στην Γκουανταλαχάρα στο δυτικό Μεξικό.

Το βίντεο που μοιράστηκε στα social media, δείχνει μια ομάδα αστυνομικών με μοτοσικλέτες να έρχονται αντιμέτωποι με διαδηλωτές. Ένας διαδηλωτής που φορά μάσκα και γυαλιά ηλίου ρίχνει εύφλεκτο υγρό στο πίσω μέρος του σώματος ενός από τους αστυνομικούς και του βάζει φωτιά. Ο αστυνομικός τρέχει και πέφτει στο πεζοδρόμιο, καθώς συνάδελφοι και παρευρισκόμενοι σπεύδουν να βοηθήσουν. Καταφέρνουν να σβήσουν γρήγορα τη φωτιά και ο αστυνομικός σηκώνεται και απομακρύνεται από το σημείο.

Οι διαμαρτυρίες στο Μεξικό πυροδοτήθηκαν από το θάνατο του Τζιοβάνι Λόπεζ, ο οποίος συνελήφθη πριν από ένα μήνα κοντά στη Γκουανταλαχάρα και λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του, μεταφέρθηκε από το κελί του σε νοσοκομείο, όπου πέθανε.

#JusticeForGiovanni #JusticeForAll this is what happens today in Guadalajara Jalisco for the murder of #GiovanniLopez pic.twitter.com/TtJdmSqK8p

— Pame (@Pam__23) June 5, 2020