Η απρόσμενη μείωση της ανεργίας στις ΗΠΑ που ανακοινώθηκε την Παρασκευή σηματοδοτεί μια «σπουδαία ημέρα» για τον Τζορτζ Φλόιντ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας για ακόμα μία φορά συγχαρητήρια στον εαυτό του.

Αν μη τι άλλο ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει ότι προσπαθεί να εκμεταλλευθεί το θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ για πολιτικούς σκοπούς και ψηφοθηρικά παιχνίδια.

«Ελπίζω ότι ο Τζορτζ μας βλέπει από εκεί ψηλά και σκέφτεται ότι αυτό που συμβαίνει στη χώρα είναι μεγαλειώδες. Είναι μια μεγάλη ημέρα για εκείνον, μια μεγάλη ημέρα για όλον τον κόσμο», είπε ο Τραμπ, συνδέοντας τα καλά οικονομικά αποτελέσματα με την τραγωδία που συγκλονίζει τις ΗΠΑ εδώ και δύο εβδομάδες.

«Είναι μια μεγάλη, σπουδαία ημέρα όσον αφορά την ισότητα», συνέχισε ο Τραμπ.

"Equal justice under the law must mean that every American receives equal treatment in every encounter with law enforcement regardless of race…Hopefully #GeorgeFloyd is looking down right now & saying this is a great thing that's happening for our country…in terms of equality" pic.twitter.com/7rNQ4EX8Gq

— Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) June 5, 2020