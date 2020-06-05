Σύμφωνα με την Υπηρεσία Καταστροφών και Εκτάκτων αναγκών της τουρκικής προεδρίας(AFAD), ο σεισμός ήταν της τάξεως 5 Ρίχτερ και είχε εστιακό βάθος, το εστιακό βάθος ήταν στα επτά χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίζεται στο Πουτουργκέ στην επαρχία Μαλάτια, ενώ ο σεισμός έγινε αισθητός και στη Σανλιούρφα και στο Γκαζιαντέπ.
#Deprem
Büyüklük : 5.0 (Mw)
Yer : Pütürge (Malatya)
Tarih-Saat : 05.06.2020, 21:06:20 TSİ
Enlem : 38.2635 N
Boylam : 38.7383 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/4kbu1ie3Vm@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 5, 2020
Ο κυβερνήτης της Μαλάτια, Αϊντίν Μπαρούς υποστήριξε ότι δεν έχει λάβει αρνητικά νέα σχετικά με το σεισμό στο Πουτουργκέ.
Ο σεισμός ήταν αρκετά ισχυρός πάντως αφού όπως φαίνεται από φωτογραφίες και βίντεο, ο κόσμος έχει βγει στους δρόμους.
MALATYA'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM...
Pütürge Belediye Başkanı: Şu anda hasar dışında bir sıkıntımız yok çok şükür. Daha önce hasarlı olup bugün derinleşen çok binamız var. #deprem https://t.co/YowwApbG1I pic.twitter.com/JjN0o5Fgnp
— SuperHaber (@superhaber) June 5, 2020
Malatya Pütürge'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Elazığ ve diğer çevre illerden yoğun şekilde hissedildi.
#deprem #Malatyapic.twitter.com/8otohNRWN0
— Kemal güney (@Kemalgney12) June 5, 2020
Malatya Pütürge'de 5.3 büyüklüğündeki deprem olmuş, çevre illerinde de hissedilmiş geçmiş olsun umarım kayıp olmaz..#deprem pic.twitter.com/QxlzCGZFOQ
— nando muslera (@musleratavrat) June 5, 2020
Malatya Deprem anı!
Halk Sokaklara döküldü!
Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve diğer illerde hissedildi. #deprem pic.twitter.com/kCpJ53wy6i
— Furkan Atli (@furkan02578336) June 5, 2020
Με πληροφορίες από CNNTurk