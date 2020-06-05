Σύμφωνα με την Υπηρεσία Καταστροφών και Εκτάκτων αναγκών της τουρκικής προεδρίας(AFAD), ο σεισμός ήταν της τάξεως 5 Ρίχτερ και είχε εστιακό βάθος, το εστιακό βάθος ήταν στα επτά χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίζεται στο Πουτουργκέ στην επαρχία Μαλάτια, ενώ ο σεισμός έγινε αισθητός και στη Σανλιούρφα και στο Γκαζιαντέπ.

Ο κυβερνήτης της Μαλάτια, Αϊντίν Μπαρούς υποστήριξε ότι δεν έχει λάβει αρνητικά νέα σχετικά με το σεισμό στο Πουτουργκέ.

Ο σεισμός ήταν αρκετά ισχυρός πάντως αφού όπως φαίνεται από φωτογραφίες και βίντεο, ο κόσμος έχει βγει στους δρόμους.

MALATYA'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM...

Pütürge Belediye Başkanı: Şu anda hasar dışında bir sıkıntımız yok çok şükür. Daha önce hasarlı olup bugün derinleşen çok binamız var. #deprem https://t.co/YowwApbG1I pic.twitter.com/JjN0o5Fgnp

— SuperHaber (@superhaber) June 5, 2020