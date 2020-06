«Το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Ίρι συνεχίζει την έρευνα για το περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο έξω από το δημαρχείο το βράδυ της Πέμπτης, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός διαδηλωτή», είπε η Κέιτ Μούρο σε μια ανακοίνωση που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το περιστατικό που συνέβη χθες ήγειρε περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με τη συμπεριφορά της αστυνομίας, μετά τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη, ο οποίος πυροδότησε μαζικές διαδηλώσεις στη χώρα.

Στο βίντεο στο Μπάφαλο, που τράβηξε δημοσιογράφος του τοπικού ραδιοφωνικού δικτύου WBFO και ανήρτησε στο διαδίκτυο, διακρίνεται ένας ηλικιωμένος να προσεγγίζει τη γραμμή όπου έχουν παραταχθεί οι αστυνομικοί. Ένας εξ αυτών τον σπρώχνει με ένα γκλομπ και ένας δεύτερος με το χέρι του. Ακούγεται ένας γδούπος και αίμα τρέχει από το κεφάλι του άνδρα.

Just about an hour ago, police officers shove man in Niagara Square to the ground (WARNING: Graphic). Video from: @MikeDesmondWBFO pic.twitter.com/JBKQLvzfET

— WBFO (@WBFO) June 5, 2020