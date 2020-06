Ο 60χρονος έκανε σερφ στο Κίνγκσκλιφ, σε απόσταση περίπου εκατό χιλιομέτρων νότια του Μπρέσμπεϊν, όταν ο καρχαρίας τον άρπαξε από το πόδι.

«Η αστυνομία ενημερώθηκε ότι πολλοί σέρφερ έσπευσαν να τον βοηθήσουν και έδιωξαν τον καρχαρία, πριν μεταφέρουν τον τραυματισμένο άνδρα στην ακτή», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Στον σέρφερ χορηγήθηκαν οι πρώτες βοήθειες για σοβαρά τραύματα στο αριστερό πόδι του, όμως υπέκυψε επιτόπου», ανέφερε η αστυνομία.

Πρόκειται για την τρίτη γνωστή θανατηφόρα επίθεση καρχαρία που γίνεται φέτος στην Αυστραλία. Στη χώρα οι επιθέσεις καρχαριών είναι συχνές, όμως σπάνια είναι θανατηφόρες.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Taronga Conservation Society, μιας κυβερνητικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για μερικά ζωολογικά πάρκα, το 2019 είχαν γίνει 27 επιθέσεις καρχαριών στην Αυστραλία, αλλά καμιά δεν ήταν θανατηφόρα.

