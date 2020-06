Η αστυνομικός βρισκόταν σε διαδήλωση στο Whitehall του Λονδίνου κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Σε βίντεο από το περιστατικό εικονίζεται η αστυνομικός στο άλογό της που τρέχει να χτυπά το κεφάλι της σε φανάρι και να πέφτει.

Η αστυνομικός νοσηλεύεται στο νοσοκομείο τραυματισμένη, ενώ η ζωή της δεν κινδυνεύει. Το άλογο δεν τραυματίστηκε και επέστρεψε στον στάβλο.

A police horse bolted when an officer was thrown off as anti-racism protests in London briefly turned violent.



Tens of thousands of people have gathered for #BlackLivesMatter protests across the UK sparked by the death of #GeorgeFloyd.



— SkyNews (@SkyNews) June 6, 2020