Διαδηλωτές που κατέβηκαν στους δρόμους του Μπρίστολ για να διαμαρτυρηθούν για τον ρατσισμό και την αστυνομική βία με αφορμή τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, γκρέμισαν το άγαλμα του Έντουαρντ Κόλστον που πέθανε στις αρχές του 18ου αιώνα, το οποίο έστεκε στο κέντρο της πόλης.

Το ορειχάλκινο άγαλμα που είχε αναγερθεί το 1895 βρισκόταν στον δρόμο που φέρει το όνομα του Κόλστον.

Οι διαδηλωτές το έριξαν από το βάθρο του, μαζεύτηκαν γύρω του και το ποδοπάτησαν, όπως δείχνουν τα βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

This happened a few moments ago. The Edward Colston statue has been pulled down. pic.twitter.com/E0BUxVHonc

Ένας διαδηλωτής φωτογραφήθηκε γονατισμένος στον λαιμό του αγάλματος, αναπαριστώντας τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ πριν από δύο εβδομάδες στη Μινεάπολη.

«Αυτός ο άνδρας ήταν δουλέμπορος. Υπήρξε γενναιόδωρος προς το Μπρίστολ, αλλά το έκανε στην πλάτη των σκλάβων κι αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο. Είναι προσβολή για τους πολίτες του Μπρίστολ», σχολίασε ένας διαδηλωτής, ο 71χρονος Τζον Μακάλιστερ, μιλώντας στο βρετανικό πρακτορείο Press Association.

Το άγαλμα του Κόλστον ήταν αντικείμενο διαμάχης εδώ και πολλά χρόνια στην πόλη.

Οι διαδηλωτές, αφού του έριξαν κόκκινη μπογιά, το έσυραν και το πέταξαν στον ποταμό Έιβον.

Black Lives Matter protestors in Bristol pulled down a statue of slaver Edward Colston, dragged it through the streets, and threw it into the sea

This is so historic and iconic, I’m in awe #BlackLivesMatterUK pic.twitter.com/JlxzG1e2td

— Nadine Batchelor-Hunt (@nadinebh_) June 7, 2020