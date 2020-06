ΔΙΕΘΝΗ

Ο οδηγός έριξε το όχημα πάνω στους διαδηλωτές και στη συνέχεια, κραδαίνοντάς το, άνοιξε πυρ προς το πλήθος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος.

Video footage of man driving his car into #BlackLivesMatter protest in Seattle and shooting a man through the window before he flees. #seattle #seattleprotest pic.twitter.com/3iUI7eKEye — SeanNyberg (@SeanNyberg) June 8, 2020

Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που ο άνδρας οδηγεί το αυτοκίνητο πάνω σε οδόφραγμα με τους διαδηλωτές να ορμούν προς το ΙΧ και να αρχίζουν να χτυπούν τον οδηγό πριν αυτός ανοίξει πυρ από το παράθυρο του οχήματος. Στη συνέχεια, βγαίνει από το αυτοκίνητο με προτεταμένο το όπλο, οι διαδηλωτές κάνουν πίσω και τελικά τον συλλαμβάνει η αστυνομία.

A man has been arrested after driving a car into a crowd of police brutality protesters in #Seattlehttps://t.co/5adJBUXHcK pic.twitter.com/rm08pW2rj0 — RT (@RT_com) June 8, 2020

Ο οδηγός είναι ηλικίας 25-30 ετών και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

BREAKING: A man drives a car into a crowd of protesters in Seattle, before exiting the vehicle with a gun. At least one person was shot, others injured. Shooting victim stable; Suspect arrested.pic.twitter.com/ahKFNelVTe — Alex Salvi (@alexsalvinews) June 8, 2020

Οι διαδηλώσεις στις ΗΠΑ συνεχίστηκαν για 13η συνεχόμενη μέρα. Στο Λος Αντζελες, τη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον ο κόσμος συνέχισε τις πορείες διαμαρτυρίας, όπου το εντυπωσιακό στοιχείο είναι πως παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει δύο εβδομάδες, ο κόσμος καθημερινά είναι ολοένα και περισσότερος στους δρόμους. Στην Μινεάπολη το δημοτικό συμβούλιο δεσμεύτηκε να «διαλύσει» την αστυνομία.