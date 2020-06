ΔΙΕΘΝΗ

Σε βίντεο που τραβήχτηκαν από drone διακρίνονται περίπου 20.000 διαδηλωτές, οι οποίοι κατέκλυσαν τους δρόμους του Χόλιγουντ στο πλαίσιο των διαδηλώσεων για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και του κινήματος «Black Lives Matter».

Ακόμα οι διαδηλώσεις σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση και σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ και στην πλειοψηφία τους ήταν ειρηνικές.

Aerial footage shows scale of Los Angeles protest from above as demonstrations continue following death of George Floyd. https://t.co/uCduV9HGxG pic.twitter.com/F56m8EXOI7 — ABC News (@ABC) June 8, 2020

Thousands of protesters flooded Hollywood Boulevard in Los Angeles on Sunday as demonstrations have erupted worldwide since the death of George Floyd in police custody. https://t.co/mLGpJsMK1i pic.twitter.com/UYeCOipD9f — ABC News (@ABC) June 8, 2020

Black Lives Matter protest in Los Angeles. pic.twitter.com/eKY30ig2FL — Louie Tran (@louie_tran) June 8, 2020

Αστυνομική βία σε Σιάτλ και Βιρτζίνια

Σε μία προσπάθεια ώστε να μειωθεί η ένταση ανάμεσα στους διαμρτυρομένους και στην αστυνομία κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, η αρχηγός της αστυνομία του Σιάτλ, Κάρμεν Μπεστ, έκανε αφορά σε αλλαγές στην αστυνομία.

Police used flash bangs and pepper spray in an attempt to move protesters down the street in Seattle as demonstrations continue in the wake of George Floyd's death. https://t.co/IaVhRKIy6L pic.twitter.com/Z88KCPwHsN — ABC News (@ABC) June 8, 2020

Συγκεκριμένα είπε ότι θα υπάρξει μείωση των αστυνομικών έξω από τα αστυνομικά τμήματα που βρίσκονται στην ανατολική πλευρά της πόλης, όπου συνέβησαν κάποια περιστατικά βίας το Σαββατοκύριακο, καθώς οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης και σπρέι πιπεριού.

Ακόμα ανακοίνωσε ότι οι αστυνομικοί θα αφαιρέσουν μέρος του προστατευτικού τους εξοπλισμού. «Είναι πάρα πολύ σημαντικό ν' αντιμετωπίσουμε την ειρήνη με ειρήνη», δήλωσε.

Από την πλευρά της η δήμαρχος του Σιάτλ, Τζίνι Ντάνκαν, δήλωσε ότι θα επανεξετάσει το θέμα των χρημάτων που δίνονται στην αστυνομία, ενώ με επείγουσα εντολή θα απαιτείται από τους αστυνομικούς να φέρουν κάμερα σώματος κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων,.

Ακόμα ένας λευκός αστυνομικός στην πολιτεία της Βιρτζίνια κατηγορείται για βιαιοπραγία, αφού η κάμερα του σώματος του έδειξε ότι έκανε χρήση τέιζερ, σε βάρος ενός Αφροαμρικανού που περιπλανιόταν σε δρόμο.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Fairfax County, δήλωσε ότι το βίντεο προκάλεσε τον αποτροπιασμό του και ότι κίνηση του αστυνομικού χειρότερε την κατάσταση και ότι τέτοιες ενέργειας είναι απαράδεκτες.

Οι αστυνομικοί πήγαν στη συγκεκριμένη περιοχή την Παρασκευή μετά από κλήσεις που δέχθηκαν ότι ένας άνδρας, ο οποίος φαινόταν να υποφέρει από κάτι περιπλανιόταν στο δρόμο, φωνάζοντας «θέλω οξυγόνο».

Στο σημείο έχουν φτάσει δισώστες προκειμένου να μεταφέρουν τον άνδρα στο νοσοκομείο, τότε και ενώ ο άνδρας περιφέρεται στο δρόμο, ο αστυνομικός τον πλησιάζει και τον χτυπάει με το τέιζερ αρκετές φορές, ενώ στη συνέχεια βάζει και το γόνατο του πάνω στον άνδρα, ο ποίος φωνάζει «Όχι» και «δεν μπορώ ν' αναπνεύσω».

Ο αστυνομικός Τάιλερ Τίμπερλεϊκ είναι αντιμέτωπος με τρεις κατηγορίες για βιαιοπραγία και αντιμετωπίζει μέχρι και 36 μήνες φυλάκιση.

Τόσο ο Τίμπρελεϊκ όσο και ο συνάδελφος του στο περιστατικό έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Πηγή: ABCNEWS