Μέλος - κατά δήλωσή του - της Κου Κλουξ Κλαν έπεσε με το αυτοκίνητό του σε διαδηλωτές στη Βιρτζίνια περίπου κατά τον ίδιο τρόπο που άλλος είχε πέσει χθες Δευτέρα στο Σιάτλ.

Ο άνδρας ονομάζεται Χάρι Ρότζερς και συνελήφθη άμεσα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες στο Σιάτλ , οδηγός έριξε το όχημα πάνω στους διαδηλωτές και στη συνέχεια άνοιξε πυρ προς το πλήθος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος.

A man has been arrested after driving a car into a crowd of police brutality protesters in #Seattlehttps://t.co/5adJBUXHcK pic.twitter.com/rm08pW2rj0

