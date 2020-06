Το πρωί της Τρίτης ξεκίνησε στη βελγική Αμβέρσα η μετακίνηση του αγάλματος του Λεοπόλδου του II από τη θέση που βρισκόταν στην αγορά του Έκερεν στο Μουσείο Μιντελχάιμ, καθώς στον τελευταίο από τους βανδαλισμούς του, οι διαδηλωτές του έβαλαν φωτιά.

Αυτή δεν ήταν βέβαια η πρώτη επίθεση σε άγαλμα του Λεοπόλδου Β', ο οποίος θεωρείται ένας απίο τους μεγαλύτερους εγκληματίες της ιστορίας της ανθρωπότητας. Αυτό καθώς παραλαμβάνοντας το Κονγκό ως... προσωπική του ιδιοκτησία, εκτιμάται ο αριθμός των εκτελέσεων που διέταξε στην αφρικανική χώρα ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια.

«Το άγαλμα βανδαλίστηκε και θα μετακινηθεί ώστε να αποκατασταθεί στο Μουσείο Μιντελχάιμ» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Δημάρχου της Αμβέρσας.

