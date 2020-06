Ο Σαντίκ Καν έδωσε εντολή για επανεξέταση των αγαλμάτων της πρωτεύουσας και της ονοματοδοσίας οδών μετά την καταστροφή του αγάλματος του Άγγλου δουλέμπορου, Έντουαρντ Κόλστον από διαδηλωτές κατά του ρατσισμού που προκάλεσε δημόσια συζήτηση για τους δαίμονες του αυτοκρατορικού παρελθόντος της Βρετανίας.

Το άγαλμα του Έντουαρντ Κόλστον, ο οποίος έκανε περιουσία τον 17ο αιώνα από το εμπόριο σκλάβων από τη δυτική Αφρική, ανατράπηκε και πετάχτηκε στο λιμάνι του Μπρίστολ την Κυριακή από μία ομάδα διαδηλωτών που συμμετείχαν σε ένα κύμα διαδηλώσεων μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Black Lives Matter protestors in Bristol pulled down a statue of slaver Edward Colston, dragged it through the streets, and threw it into the sea

This is so historic and iconic, I’m in awe #BlackLivesMatterUK pic.twitter.com/JlxzG1e2td

— Nadine Batchelor-Hunt (@nadinebh_) June 7, 2020