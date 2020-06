«Τα γεγονότα των τελευταίων 15 ημερών μας ανάγκασαν να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να αντισταθούμε στις συστημικές και πολιτιστικές δυνάμεις που τροφοδοτούν τον ρατσισμό», δήλωσε ο Κάσπερ Ρόρστεντ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Adidas σε ανακοίνωσή του.

Η Adidas ανακοίνωσε το μέτρο αυτό και πολλά άλλα την ημέρα της κηδείας του Τζορτζ Φλόιντ, του Αφροαμερικανού που πέθανε κατά τη βίαιη προσαγωγή του από λευκούς αστυνομικούς στις 25 Μαΐου στη Μινεάπολις. Ο θάνατός του έχει αναχθεί σε σύμβολο της μάχης κατά της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού.

Παράλληλα η γερμανική εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει στα 20 εκατομμύρια δολάρια το ποσό που θα αφιερώσει τα επόμενα τέσσερα χρόνια σε προγράμματα υποστήριξης της κοινότητας των Αφροαμερικανών στις ΗΠΑ: ένα πρόγραμμα μπάσκετ για υποβαθμισμένες συνοικίες, επιπλέον χρήματα για σχολές σχεδίου υποδημάτων και ένα πρόγραμμα στήριξης της κοινότητας των Αφροαμερικανών μέσω της άθλησης.

Επιπλέον η Adidas ανακοίνωσε ότι τα επόμενα πέντε χρόνια θα προσφέρει ετησίως 50 υποτροφίες σπουδών σε 50 Αφροαμερικανούς υπαλλήλους της. «Κατανοούμε ότι η μάχη κατά του ρατσισμού είναι μια μάχη που πρέπει να διεξάγεται ενεργητικά και ακατάπαυστα. Πρέπει και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε», τόνισε η εταιρεία.

H Adidas έκανε κάτι ασυνήθιστο πριν από κάποιες ημέρες, όταν αναδημοσίευσε στο Twitter μια ανάρτηση της Nike σχετικά με τον ρατσισμό το οποίο έλεγε: «Για μία φορά “Don’t do it”... Μην υποκρίνεστε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην Αμερική», στην οποία σχολίασε «Μαζί θα προχωρήσουμε μπροστά. Μαζί θα αλλάξουμε τα πράγματα».

