Ο 37χρονος Τόμας Λέιν κατέβαλε το ποσό των 750.000 δολαρίων και αφέθηκε ελεύθερος. Είναι ένας από τους τρεις αστυνομικούς που κατηγορούνται για συνέργεια στη δολοφονία Φλόιντ στις 25 Μαΐου. Ο Ντέρεκ Σόβιν, ο οποίος γονάτισε πάνω στον λαιμό του Φλόιντ για 8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα την ώρα που αυτός φώναζε «δεν μπορώ να αναπνεύσω», κατηγορείται για ανθρωποκτονία χωρίς πρόθεση.

Και οι τέσσερις άνδρες έχουν αποπεμφθεί από την αστυνομία.

Ο δικηγόρος του Λέιν, ο Έρλ Γκρέι, έχει δηλώσει σε μέσα ενημέρωσης πως ο πελάτης του προσπάθησε να βοηθήσει τον Φλόιντ. Ο Λέιν θα εμφανιστεί ξανά ενώπιον δικαστηρίου στις 29 Ιουνίου και ο δικηγόρος του σκοπεύει να υποβάλει αίτημα για την απόρριψη των κατηγοριών εναντίον του.

Ο Σόβιν παραμένει στη φυλακή και έχει οριστεί εγγύηση ύψους 1,25 εκ. δολαρίων. Οι άλλοι δύο πρώην αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στο περιστατικό, ο Του Θάο και ο Τζ. Αλεξάντερ Κουένγκ, επίσης είναι υπό κράτηση με το ποσό της εγγύησής τους να έχει οριστεί στα 750.000 δολάρια.

Συνεχίζονται για 16η ημέρα οι διαδηλώσεις για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ με πολλούς ακτιβιστές να ζητούν να απαγορευθεί το κεφαλοκλείδωμα σαν μέθοδος περιορισμού υπόπτων.

Η αστυνομία έχει δεχθεί έντονες επικρίσεις τις τελευταίες ημέρες για τις σκληρές τακτικές που χρησιμοποιεί απέναντι στους διαδηλωτές. Μέχρι στιγμής έχει καταγραφεί αλόγιστη χρήση δακρυγόνων και βομβίδων κρότου, ενώ σε πολλές περιπτώσεις αστυνομικοί χτύπησαν με γκλομπ τους διαδηλωτές.

Εκατοντάδες διαδηλωτές στο Πόρτλαντ του Όρεγκον βγήκαν στους δρόμους αργά χθες. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι ζητούσαν την παραίτηση του δημάρχου.

Στο Πόρτσμουθ της Βιρτζίνια διαδηλωτές βανδάλισαν μνημείο της Κοινοπολιτείας και ένας άνδρας τραυματίστηκε όταν αυτό κατέρρευσε.

#BREAKING Man seriously hurt after he is hit by the falling confederate soldier statue that was pulled down by protesters. What had a party atmosphere 15 minutes ago now is filled with crime tape. @WAVY_News pic.twitter.com/V8fnPy7Vky

— Brett Hall (@BrettHNews) June 11, 2020