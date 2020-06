Διαδηλωτές κατά του ρατσισμού πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις σε διάφορες πόλεις της Βρετανίας σήμερα, Σάββατο, ενώ συμπλοκές ξέσπασαν στο Λονδίνο όπου ακροδεξιοί που συμμετείχαν σε αντιδιαδήλωση κατέβηκαν στους δρόμους για να προστατεύσουν, όπως είπαν, μνημεία που βρέθηκαν στο στόχαστρο λόγω διασυνδέσεων με το αποικιοκρατικό παρελθόν της χώρας.

Αγάλματα ιστορικών προσωπικοτήτων περιλαμβανομένου του Ουίνστον Τσόρτσιλ (του ηγέτη της Βρετανίας κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο τον οποίο διαδηλωτές αποκαλούν ξενόφοβο) καλύφθηκαν στην προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ταραχών.

Στην πλατεία Τραφάλγκαρ, η αστυνομία διαχώρισε δύο ομάδες περίπου 100 ανθρώπων η κάθε μια, με τη μία να φωνάζει «Black Lives Matter» (Οι ζωές των μαύρων μετράνε) και την άλλη ρατσιστικά συνθήματα. Κάποιοι συνεπλάκησαν μεταξύ τους, ενώ εκτοξεύθηκαν μπουκάλια και πυροτεχνήματα.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλο τον κόσμο μετά τον θάνατο του Αφρομαερικανού Τζορτζ Φλοιντ στη Μινεάπολις όταν ένας λευκός αστυνομικός γονάτισε πάνω στον λαιμό του επί σχεδόν εννέα λεπτά.

Στη Βρετανία έχει ξεσπάσει σφοδρή αντιπαράθεση για τα μνημεία προσωπικοτήτων που συνδέονται με το αποικιοκρατικό παρελθόν, ιδιαίτερα μετά την απομάκρυνση αγάλματος του εμπόρου σκλάβων Έντουαρντ Κόλστον από διαδηλωτές που το πέταξαν στο λιμάνι του Μπρίστολ το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η αστυνομία δήλωσε σήμερα πως ορισμένοι έφεραν όπλα στα συλλαλητήρια στο Λονδίνο. Επέβαλαν περιορισμούς στη διαδρομή και στις δύο ομάδες και δήλωσαν ότι οι συγκεντρώσεις πρέπει να λήξουν έως τις 19:00.

«Όποιος νομίζει ότι μπορεί να διαπράξει αδίκημα και να βανδαλίσει περιουσίες θα συλληφθεί», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο διοικητής Μπας Τζάβιντ.

Στην πλατεία Τραφάλγκαρ και στους γύρω δρόμους άνθρωποι που φορούσαν φανέλες ποδοσφαιρικών ομάδων, φωνάζοντας «Αγγλία, Αγγλία» και αυτοχαρακτηριζόμενοι ως πατριώτες, συγκεντρώθηκαν πλάι σε βετεράνους του στρατού για να προστατεύσουν το μνημείο του Κενοταφίου.

Η ομάδα τραγουδούσε τραγούδια σε υποστήριξη του ακροδεξιού Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, γνωστού ως Τόμι Ρόμπινσον.

«Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, είναι ένας από εμάς», φώναζαν επίσης, κοντά στο άγαλμά του στο οποίο άγνωστοι έγραψαν με σπρέι το περασμένο Σαββατοκύριακο «Ο Τσόρτσιλ ήταν ρατσιστής».

Σε απόσταση περίπου δύο μιλιών κάπου 20 διαδηλωτές κατά του ρατσισμού συγκεντρώθηκαν στο Χάιντ Παρκ, κρατώντας πλακάτ του κινήματος Black Lives Matter, αν και διοργανωτές τους είχαν πει να μην συγκεντρωθούν φοβούμενοι συγκρούσεις.

Εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν επίσης σε συλλαλητήρια σε μεγάλες πόλεις της βόρειας Αγγλίας όπως το Λίβερπουλ και το Νιούκαστλ με πολλούς διαδηλωτές να φορούν μάσκες λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον καταδίκασε την «ρατσιστική βία» έπειτα από τις συγκρούσεις που ξέσπασαν στο Λονδίνο ανάμεσα σε ακροδεξιούς διαδηλωτές, από την μία πλευρά, και αντιρατσιστές διαδηλωτές και την αστυνομία, που προσπαθούσε να κρατήσει χωρισμένα τα δύο στρατόπεδα.

Συγκρούσεις σημειώθηκαν ανάμεσα σε ομάδες έξω από τον σταθμό Γουότερλου, ενώ σε παρακείμενη γέφυρα του Τάμεση η αστυνομία δέχθηκε επίθεση με πέτρες. Σποραδικές συγκρούσεις ακολούθησαν σε διάφορες περιοχές του κεντρικού Λονδίνου.

«Η ρατσιστική βία δεν έχει θέση στους δρόμους μας», έγραψε στο Twitter ο Μπόρις Τζόνσον.

«Οποιοσδήποτε επιτίθεται στην αστυνομία της θα αντιμετωπισθεί με την πλήρη ισχύ του νόμου».

Νωρίτερα, μικρές ομάδες διαδηλωτών πέταξαν μπουκάλια και κουτιά (μπύρας) στην Τραφάλγκαρ Σκουέρ. Ακροδεξιές ομάδες φώναζαν ρατσιστικές βρισιές σε αντιρατσιστές διαδηλωτές και ορισμένοι προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν μεταλλικές μπάρες για να σπάσουν τις γραμμές των αστυνομικών δυνάμεων.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην σύλληψη πέντε ατόμων και έξι αστυνομικοί τραυματίσθηκαν ελαφρά.

«Είναι ξεκάθαρο ότι ακροδεξιές ομάδες προκαλούν βία και διασάλευση της τάξης στο κεντρικό Λονδίνο. Καλώ τους ανθρώπους να παραμείνουν μακριά», έγραψε ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν στο Twitter.

Racist thuggery has no place on our streets. Anyone attacking the police will be met with full force of the law. These marches & protests have been subverted by violence and breach current guidelines. Racism has no part in the UK and we must work together to make that a reality.

— Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 13, 2020