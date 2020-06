Ο Μπρουκς έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικού καθώς προσπαθούσε να διαφύγει τη σύλληψη. Ο 27χρονος αποκοιμήθηκε στο αυτοκίνητό του σε χώρο ενός εστιατορίου Wendy's και η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο διότι κάποιος οδηγός είχε αποκοιμηθεί στην ουρά όπου περίμεναν οι πελάτες μέσα στα αυτοκίνητά τους για να δώσουν και να πάρουν τις παραγγελίες τους.

Σε βίντεο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας εικονίζεται αρχικά στο έδαφος, έξω από το αυτοκίνητό του, να παλεύει με δύο αστυνομικούς. Στη συνέχεια αποσπά ένα τέιζερ από τον έναν αστυνομικό, που το χρησιμοποιούσε στο πόδι του. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Μπρουκς ελευθερώνεται κι αρχίζει να τρέχει. Ο ένας αστυνομικός τον καταδιώκει, χρησιμοποιώντας τέιζερ. Οι δύο άνδρες βγαίνουν από το πλάνο. Ακούγονται κατόπιν πυροβολισμοί και η φωνή κάποιου που φωνάζει «τον πέτυχα!». Στο τέλος ο Μπρουκς καταγράφεται πεσμένος στο έδαφος.

Διαδηλωτές απέκλεισαν αυτοκινητόδρομο στην Ατλάντα το Σάββατο το βράδυ (πρωί της Κυριακής ώρα Ελλάδας) ενώ άλλοι έβαλαν φωτιά στο εστιατόριο της αλυσίδας Wendy’s έξω από το οποίο ο Μπρουκς έπεσε νεκρός.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς κατέγραψαν ότι το εστιατόριο καιγόταν για πάνω από 45 λεπτά, προτού φθάσουν επιτόπου οχήματα της πυροσβεστικής και κατασβέσουν την πυρκαγιά, προστατευόμενοι από αστυνομικούς που σχημάτισαν αλυσίδα. Το κτίριο, δίπλα σε πρατήριο καυσίμων, είχε μετατραπεί ήδη σε αποκαΐδια.

