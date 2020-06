Σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών έπληξε την Κυριακή την επαρχία Μπίνγκολ της ανατολικής Τουρκίας, με το εστιακό βάθος να εντοπίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν αρχικά οι τοπικές αρχές, ο σεισμός προκάλεσε τον τραυματισμό τριών ανθρώπων.

Η κατάρρευση δύο παρατηρητηρίων τραυμάτισε τρία μέλη των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας, αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου του τοπικού κυβερνήτη.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι τοπικές αρχές ο ένας εκ των τραυματιών κατέληξε.

Το επίκεντρο του σεισμού που σημειώθηκε στις 17:24 βρίσκεται στο χωριό Καγιάρνπιναρ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε γειτονικές επαρχίες όπως το Ερζουρούμ, το Ντιγιαρμπακίρ, το Μους και το Ελάζιγκ, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο ότι έχουν καταρρεύσει και σπίτια.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Μπίνγκολ έχουν τραυματιστεί στο σύνολο 10 άνθρωποι, ενώ από την κατάρρευση των παρατηρητηρίων διασώθηκαν επτά άτομα εκ των οποίων το ένα ανήκει στις δυνάμεις ασφαλείας.

According the info we have so far, in the Karliova earthquake in Bingol province in eastern Turkey, at least in two villages several houses collapsed and at least 9 people injured. In another area 3 security members injured after their booth collapsed.pic.twitter.com/ANXRmmlUwr

— Memet Aksakal (Eng) (@Fixer_Turkey) June 14, 2020