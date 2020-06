Στο συγκεκριμένο βίντεο, φαίνεται ένας αστυνομικός, ο οποίος αγνοεί επιδεικτικά τις επίμονες εκκλήσεις αυτόπτων μαρτύρων να παρέμβει στο περιστατικό.

«Θα τον αφήσεις να σκοτώσει τον άνθρωπο μπροστά σου;», ακούγεται ένας αυτόπτης μάρτυρας να ρωτάει τον ασιατικής καταγωγής αστυνομικό, που στέκεται λίγα μέτρα μακριά από το πεσμένο σώμα του Φλόιντ, ενώ ο Ντέρεκ Σόβιν τον πιέζει με το γόνατό του στον λαιμό.

Οι μόνες στιγμές που ο εν λόγω αστυνομικός μετακινήθηκε από τη θέση του, σύμφωνα με τη New York Post ήταν για να εμποδίσει το πλήθος που συγκεντρωνόταν να πλησιάσει τον Τσόβιν για να σώσει στον 46χρονο Φλόιντ.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα το βίντεο δημοσίευσε την Κυριακή στο Instagram ο Μπεν Κραμπ, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια του Φλόιντ.

«Αυτές οι εικόνες είναι απίστευτα σοκαριστικές και είναι ακόμα πιο δύσκολο να τις παρακολουθήσεις συγκριτικά με το πρώτο βίντεο», έγραψε Κραμπ, συμπληρώνοντας ότι ο Του Θάο εκτελούσε χρέη φρουρού ενώ ο Ντέρεκ Σόβιν δολοφονούσε τον Φλόιντ.

NEW VIDEO OF #GEORGEFLOYD’S MURDER! Beyond disturbing, even harder to watch than the 1st video. “You’re going to let him kill that man in front of you?” Thao stood guard as Chauvin KILLED George ... while bystanders tried to save his life (Full video: https://t.co/bog11TZcDt) pic.twitter.com/coNI2oIb8l

— Ben Crump (@AttorneyCrump) June 14, 2020