Και όμως, σύμφωνα με το BBC, 6.000 άνθρωποι μαζεύτηκαν και αγνόησαν κάθε μέτρο προστασίας από τον κορονοϊό, σε δύο πάρτι στο Μάντσεστερ και το Λιντς, κατά τα οποία ένας 20χρονος πέθανε πιθανότατα από υπερβολική δόση ναρκωτικών, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με μαχαίρι και μια 18χρονη έπεσε θύμα βιασμού.

Η αστυνομία καταδίκασε αυτά τα πάρτι, έκανε λόγο για παραβίαση των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό και δήλωσε ότι οι αστυνομικοί που έφτασαν στα δύο πάρτι «ήρθαν αντιμέτωποι με βία».

Εικόνες από τα δύο πάρτι που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν πλήθος κόσμου να χορεύει και να τραγουδά ενώ μια μεγάλη πινακίδα με την ένδειξη «Quarantine Rave» φαίνεται στο φόντο.

Honestly am I living in a different universe ? Swear there was a pandemic going on ? What the shit is this quarantine rave about, goons pic.twitter.com/7826icD4Vv

— rachel (@rachbroughton) June 13, 2020