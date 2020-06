Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ ένας Κινέζος δισεκατομμυριούχος, ο He Xiangjian κρατήθηκε για ώρες ως όμηρος στο σπίτι σε μία δραματική προσπάθεια απαγωγής, η οποία έληξε όταν ο γιος του κατόρθωσε να ειδοποιήσει την αστυνομία διασχίζοντας ένα ποτάμι κοντά στη βίλα.

Ο 77χρονος επιχειρηματίας που είναι ιδρυτής της εταιρίας ηλεκτρικών συσκευών Midea βρίσκεται στην 45η θέση στη λίστα του Forbes και η περιουσία του ανέρχεται σε 24 δισεκατομμύρια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα από την αστυνομία το περιστατικό συνέβη την Κυριακή, όταν πέντε άτομα εισήλθαν στο σπίτι του δισεκατομμυριούχου στην πόλη Φοσάν στην ανατολική επαρχία Γκουανγκντόγνγκ.

“Confirmed” by police. Appliance giant Midea founder He Xiangjian, China’s 6th richest man, was reportedly held hostage by criminals. He had a net worth of $25.5B in 2019. Police issued a statement in reference to the situation involving a person surnamed He, saying he is safe. pic.twitter.com/EBLd4FKlcN

