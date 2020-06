Η εταιρία που παράγει τη φίρμα ρυζιών «Uncle Ben's» σκέφτεται σοβαρά ν' αλλάξει το πρόσωπο του ηλικιωμένου μαύρου αγρότη, ο οποίος εμφανίζεται στις συσκευασίες από τη δεκαετία του '40, ενώ έχουν υπάρξει σκέψεις ακόμα και για αλλαγή ονόματος, καθώς οι επιχειρήσεις προσπαθούν πλέον να συμβαδίσουν με τις εντεινόμενες ανησυχίες σχετικά με ρατσιστικές συμπεριφορές και τις φυλετικές διακρίσεις.

Η εταιρεία, Mars, ανέφερε ότι ο «Θείος Μπεν» (Uncle Ben) ήταν ένας φανταστικός χαρακτήρας του οποίου το όνομα χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φόρα το 1946 σαν αναφορά σ' έναν Αφροαμερικανό Τεξανό που δούλευε σε αγροκτήματα ρυζιού.

Ακόμα όπως αναφέρει το πρόσωπο που ενσάρκωσε αυτόν το χαρακτήρα και βρίσκεται στις συσκευασίες της εταιρίας ήταν ένας «αγαπητός σεφ και σερβιτόρος στο Σικάγο, ονόματι Φρανκ Μπράουν».

Η εταιρία αναγνωρίζει πλέον ότι ο συγκεκριμένος χαρακτήρας είναι εκτός εποχής και αναφέρει ότι ακολουθεί τις προσταγές των καιρών για φυλετική ισότητα που έγινε πιο έντονη από ποτέ μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

«Ακούμε τους καταναλωτές μας και ειδικά της μαύρης κοινότητας καθώς και των συνεργατών μας ανά ον κόσμο. Αναγνωρίζουμε ότι είναι η κατάλληλη ώρα για την εξέλιξη του brand “Uncle Ben’s” συμπεριλαμβανομένης και της οπτικής του ταυτότητας. Ο ρατσισμός δεν έχει καμιά θέση στην κοινωνία. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στη μαύρη κοινότητα, τους συνεργάτες μας και τους εταίρους μας στη μάχη για κοινωνική δικαιοσύνη», αναφέρει σε ανακοίνωση της η εταιρία.

Ακόμα τονίζει ότι δεν έχει κατασταλάξει «στις ακριβείς αλλαγές ή στον ακριβή χρόνο που αυτές θα συμβούν» αλλά το σίγουρο είναι ότι θα αλλάξει το οπτικό brand.

We have a responsibility to help end racial injustices. We’re listening to consumers, especially in the Black community, and our Associates. We don’t yet know what the exact changes or timing will be, but we will evolve Uncle Ben’s visual brand identity. pic.twitter.com/n0e1pZ75OF

— Uncle Ben's USA (@UncleBens) June 17, 2020