Ένα ακόμα βιβλίο που εκθέτει τον 45ο πρόεδρο των ΗΠΑ θα κυκλοφορήσει την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ αν και προσπάθησε δεν κατάφερε να απαγορεύσει την κυκλοφορία του.

Το δικαστήριο που ασχολήθηκε με την υπόθεση αρνήθηκε να εμποδίσει την κυκλοφορία του βιβλίου του Τζον Μπόλτον. Ο ομοσπονδιακός δικαστής παρόλα αυτά, σημείωσε ότι ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας «εξέθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ» και «εξέθεσε τη χώρα του σε κίνδυνο και τον ίδιο σε αστική (και ενδεχομένως ποινική) ευθύνη».

Το αίτημα του Λευκού Οίκου απορρίφθηκε, καθώς όπως σημείωσε ο ίδιος δικαστής, «η κυβέρνηση δεν κατάφερε να αποδείξει ότι μια απαγόρευση μπορεί να αποτρέψει ανεπανόρθωτες ζημιές».

Το βιβλίο του Μπόλτον με τίτλο "The Room Where It Happened" αναμένεται να κυκλοφορήσει την Τρίτη, ενώ από τις προδημοσιεύσεις είναι γνωστό ότι αναφέρει σ' αυτό, πως ο Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ άλλων: «παρακαλούσε τον πρόεδρο της Κίνας να του εξασφαλίσει την επανακλογή του, δεν γνώριζε πως η Φινλανδία δεν είναι τμήμα της Ρωσίας, του άρεσε η ιδέα μιας στρατιωτικής επέμβασης στη Βενεζουέλα» ενώ σύμφωνα πάντα με τον Μπόλτον «έχει καταχραστεί εξουσία υποσχόμενος προσωπικές χάρες σε δικτάτορες».

Απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ο πρώην σύμβουλός του Τζον Μπόλτον θα πληρώσει «βαρύ» τίμημα γιατί «παραβίασε τον νόμο», με την έκδοση του βιβλίου του, ενός βιτριολικού βιβλίου που τσακίζει τον πρόεδρο μερικούς μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

«Ο Μπόλτον παραβίασε τον νόμο, καταγγέλθηκε και κατηγορήθηκε γιατί το έκανε. Πρέπει να πληρώσει πολύ υψηλό τίμημα γι αυτό, όπως (πλήρωσαν) άλλοι πριν από αυτόν. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί ποτέ ξανά!!!. Αρέσκεται να ρίχνει βόμβες σε ανθρώπους και να τους σκοτώνει. Τώρα, βόμβες θα πέσουν πάνω του!», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ μέσω Twitter.

Μάλιστα ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε «μεγάλη δικαστική νίκη» την επίπληξη του δικαστή στον Μπόλτον. «ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΙΚΗ κατά του Μπόλτον. Προφανώς, με το βιβλίο που έχει ήδη δοθεί και διαρρεύσει σε πολλούς ανθρώπους και στα μέσα ενημέρωσης», έγραψε ο Τραμπ. Ο εκδοτικός οίκος Simon & Schuster που εκδίδει το βιβλίο του Μπόλτον χαιρέτισε την απόφαση του δικαστηρίου.

«Είμαστε ευγνώμονες που το Δικαστήριο δικαίωσε τις ισχυρές προστασίες της Πρώτης Τροποποίησης κατά της λογοκρισίας και του προηγούμενου περιορισμού της έκδοσης», ανέφεραν σε ανακοίνωση.