Οι ιθύνοντες της προεκλογικής καμπάνιας του Ντόναλντ Τραμπ είχαν υποσχεθεί ότι πλήθος κόσμου θα παραστεί στην ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ, στην Τούλσα της Οκλαχόμα, ωστόσο το χωρητικότητας 19.000 θεατών BOK Center είχε γεμίσει μόνο κατά το ήμισυ, με τα άδεια καθίσματα να είναι πολλά και εμφανή.

Ο εκπρόσωπος τύπου της προεκλογικής εκστρατείας, Τιμ Μέρτο δήλωσε ότι διαδηλωτές σταμάτησαν τους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ από το να εισέλθουν στο κτήριο, ωστόσο σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Skynews στο στάδιο, δεν υπάρχει απόδειξη για κάτι τέτοιο.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περίπου 10.000 θεατές, στους οποίους έγινε θερμομέτρηση κατά την είσοδο τους και τους ζητήθηκε να αποποιηθούν του διακονέματος τους να μηνύσουν τον Ντόναλντ Τραμπ εφόσον βρεθούν θετικοί στον κορονοϊό.

Η καμπάνια του Ντόναλντ Τραμπ καλούσε μέσω Twitter από τις 11 Ιουνίου τους υποστηρικτές να κλείσουν θέση αποκτώντας δωρεάν εισιτήριο κατόπιν διαδικτυακής αίτησης, ωστόσο η προσέλευση ήταν «χαμηλότερη του αναμενόμενου», καθώς αρχικά πανηγύριζαν για την πολύ μεγάλη ζήτηση που υπήρχε.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό ευθύνονται χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης μικρής διάρκειας βίντεο, Tik Tok και φανς της K-pop (κορεάτικη ποπ μουσική), οι οποίοι όπως ισχυρίζονται έκαναν αιτήσεις για εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις.

Η προσπάθεια τρολαρίσματος της καμπάνιας του Ντόναλντ Τραμπ, ξεκίνησε από φανς της K-pop, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει εντός της κοινότητας τους ν' απευθύνουν κάλεσμα σε διάφορα άτομα ώστε να κλείσουν θέση και να μην εμφανιστούν.

Η συγκεκριμένη τάση έφτασε και στο Tik Tok, όπου χρήστες καλούσαν μέσω βίντεο τον κόσμο να κάνει το ίδιο, με τα βίντεο να συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές.

Για να μην βγουν τα βίντεο εκτός της κοινότητας και γίνουν αντιληπτά από τους ιθύνοντες της καμπάνιας, οι περισσότεροι χρήστες διέγραψαν τα βίντεο τους μετά από μία ή δύο μέρες.

Ο πολύπειρος σχεδιαστής της στρατηγικής των Ρεπουμπλικάνων, Στιβ Σμιντ που έχει ασκήσει κριτική στον Τραμπ, έγραψε στο Twitter, «η 16χρονη κόρη μου και οι φίλοι της στο Park City της Γιούτα, έχουν εκατοντάδες εισιτήρια. Σε τρολάρουν έφηβοι Αμερικάνοι».

My 16 year old daughter and her friends in Park City Utah have hundreds of tickets. You have been rolled by America’s teens. @realDonaldTrump you have been failed by your team. You have been deserted by your faithful. No one likes to root for the losing team. @ProjectLincoln https://t.co/VM5elZ57Qp

— Steve Schmidt (@SteveSchmidtSES) June 20, 2020