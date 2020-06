Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, ένας από την παρέα των νεαρών απεικονίζεται να ανάβει ένα βαρελότο και να το πετάει πάνω σε άστεγο την ώρα που κοιμόταν στο πεζοδρόμιο.

Αρχικά ο άστεγος δεν αντιδρά, παρά τις σπίθες που πετάγονται από το βαρελότο, αλλά όταν αυτό σκάει, πετάγεται, καθώς υπέστη εγκαύματα.

Οι νεαροί τραβούσαν βίντεο την αποτρόπαια πράξη τους και γελούσαν.

Αμέσως μετά την επίθεση έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ηδη έχουν ξεκινήσει έρευνες από την αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών, καθώς το πρόσωπο αυτού που πέταξε το βαρελότο, φαίνεται καθαρά στην εικόνα.

SHOCK VIDEO: Thugs are seen throwing fireworks at what appears to be a sleeping homeless man on Malcolm X Blvd in #Harlem. #DeBlasiosNYC @NYCMayor @NYPDNews

pic.twitter.com/UiPfE8aTSR

— NYC Scanner (@NYScanner) June 22, 2020