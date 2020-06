Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε κατσουφιασμένος, απογοητευμένος και κουρασμένος, έχοντας βγάλει τη γραβάτα και κρατώντας το καπελάκι της προεκλογικής του καμπάνιας στο χέρι του, ενώ βάδιζε αργά προς τον Λευκό Οίκο κατά την επιστροφή του μετά την παταγώδη αποτυχία στην ομιλία του στο χωρητικότητας 19.000 θεατών BOK Center στην Τούλσα της Οκλαχόμα.

Η προεκλογική καμπάνια των Ρεπουμπλικανών είχε βασιστεί σε κάλεσμα μέσω Twitter, καθώς από τις 11 Ιουνίου, καλούσε τους υποστηρικτές να κλείσουν θέση αποκτώντας δωρεάν εισιτήριο κατόπιν διαδικτυακής αίτησης, προκειμένου να υπάρξει κοσμοσυρροή και μεγάλη συσπείρωση.

Ωστόσο η προσέλευση ήταν «χαμηλότερη του αναμενόμενου», καθώς στο στάδιο βρέθηκαν μόλις 6.200 θεατές, ενώ αρχικά οι ιθύνοντες της καμπάνιας πανηγύριζαν για την πολύ μεγάλη ζήτηση που υπήρχε, καθώς είχε ξεπεράσει τις 800.000 αιτήσεις.

Πάντως για να συμβεί αυτό συνέβαλαν σημαντικά έφηβοι χρήστες του Tik Tok και και φανς της K-pop (κορεάτικη ποπ μουσική), οι οποίοι όπως ισχυρίζονται έκαναν αιτήσεις για εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις με ψεύτικα ονόματα.

Συγκεκριμένα η προσπάθεια τρολαρίσματος της καμπάνιας του Ντόναλντ Τραμπ, ξεκίνησε από φανς της K-pop, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει εντός της κοινότητας τους ν' απευθύνουν κάλεσμα σε διάφορα άτομα ώστε να κλείσουν θέση και να μην εμφανιστούν.

Η τάση έφτασε και στο Tik Tok, όπου χρήστες καλούσαν μέσω βίντεο τον κόσμο να κάνει το ίδιο, με τα βίντεο να συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές.

Για να μην βγουν τα βίντεο εκτός της κοινότητας και γίνουν αντιληπτά από τους ιθύνοντες της καμπάνιας, οι περισσότεροι χρήστες διέγραψαν τα βίντεο τους μετά από μία ή δύο μέρες.

Φυσικά τα σχόλια στο Twitter ήταν πάμπολλα, πολλοί χαρακτήρισαν τη συγκεκριμένη εικόνα ως αυτήν της ήττας, ενώ κάποιοι τον συνέκριναν και με την εικόνα του Ναπολέοντα μετά το Βατερλό, ενώ κάποιοι έβαλαν και μουσική υπόκρουση στο βίντεο της επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ από την Τούλσα, όπως το «everybody hurts] των R.E.M.

This picture of #Trump at Andrews after the #Tulsa disaster is unlike any we’ve ever seen. Ever the dime-store dramaturg, he’s undone his tie and put on the look of a defeated man. He thinks he’s crafting a new script as a Comeback Kid. He doesn’t realize that he really HAS lost. pic.twitter.com/GO4y3D7QIZ

— howardfineman (@howardfineman) June 21, 2020