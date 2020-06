Κατά τον πρώτο απολογισμό των αρχών, ο σεισμός είχε σαν αποτέλεσμα να αποκοπούν απομακρυσμένα χωριά, αλλά και να προκληθούν ζημιές σε κτίρια που απείχαν εκατοντάδες χιλιόμετρα από το επίκεντρο στην πρωτεύουσα.

Οι θάνατοι αναφέρθηκαν κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, στην πολιτεία Οαχάκα.

Just check earthquake in Mexico moving whole building..

Building moving during magnitude 7.4 earthquake in Oaxaca, Mexico.#Earthquake

Horrific video... pic.twitter.com/nXLEOlNuFe

— Vaibhav (@vabby_16) June 23, 2020