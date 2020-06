Σύμφωνα με το BBC, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση με μαχαίρι στο ξενοδοχείο Park Inn.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης της επίθεσης έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ανάμεσα στους οποίους ένας αστυνομικούς που νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

BREAKING NEWS: Several people injured in alleged stabbing attack -- Scotland Police is reporting that one if the injured is a police officer who has been stabbed in an incident in #Glasgow city centre. pic.twitter.com/Pk0Uok4FYr

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αντιμετωπίζουν περιστατικό στη Γλασκώβη που έχει ως αποτέλεσμα να αποκλειστεί ένας από τους δρόμους της πόλης, ανέφερε η αστυνομία σε ανάρτηση στο Twitter.

Polic including armed response units attending a major incident in Glasgow city centre on West George St. Unclear what it is although reports of a stabbing or shooting. pic.twitter.com/OSnbyJXDLR

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διαχειρίζονται αυτή τη στιγμή περιστατικό στη Γουέστ Τζορτζ Στριτ στη Γλασκώβη», ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας.

«Ο δρόμος έχει αποκλειστεί και οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν αυτή τη στιγμή την περιοχή», σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, όπου προστίθεται ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή και δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των πολιτών.

Emergency services are currently dealing with an incident on West George Street in Glasgow. The street is currently closed off and the public are asked to avoid the area at present. The situation is contained at this time and there is no danger to the general public. pic.twitter.com/xk5sDUTmtr

— Greater Glasgow Police (@GreaterGlasgPol) June 26, 2020