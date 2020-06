ΔΙΕΘΝΗ

Το Σάββατο στις 9 ώρα Ελλάδας πραγματοποιείται η μεγάλη διαδικτυακή συναυλία που διοργανώνουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οργάνωση Global Citizen.

«Ολόκληρος ο πλανήτης ενώνει τις δυνάμεις του για να συγκεντρώσει επιπλέον κεφάλαια για την ανάπτυξη και διανομή εμβολίων, διαγνωστικών τεστ και φαρμάκων κατά του κορονοϊού» αναφέρει η Κομισιόν.

Στη συναυλία θα εμφανιστούν, μεταξύ άλλων, οι Chloe x Halle, Christine and the Queens, Coldplay, For Love Choir, J Balvin, Jennifer Hudson, J'Nai Bridges και Gustavo Dudamel, Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λος Άντζελες & YOLA (Ορχήστρα Νέων του Λος Άντζελες), Justin Bieber και Quavo, Lin-Manuel Miranda συντελεστές του μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ «HAMILTON», Jimmy Fallon & The Roots, Miley Cyrus, Shakira, Usher και Yemi Alade.

Πριν από τη συναυλία, στις 4 μ.μ. ώρα Ελλάδος, ξεκινάει η σύνοδος κορυφής με παρεμβάσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, της Καγκελαρίου της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, της Νορβηγής Πρωθυπουργού Έρνα Σόλμπεργκ και του Βρετανού Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον.

Η συναυλία και η διάσκεψη «Παγκόσμιος στόχος: ενωμένοι για το μέλλον μας» θα μεταδοθούν στις 4μ.μ. και 9 μ.μ. ώρα Ελλάδος στο Facebook της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα