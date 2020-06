ΔΙΕΘΝΗ

Ο Αμερικανός πρόεδρος επρόκειτο να περάσει το Σαββατοκύριακο στην ιδιωτική έκτασή του όπου βρίσκεται γήπεδο γκολφ στο Νιου Τζέρζι, αλλά ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε χθες πως το ταξίδι του ακυρώθηκε.

Μερικές ώρες αργότερα, ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι αποφάσισε να μείνει στην Ουάσινγκτον για να αποτρέψει το χάος, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποκαθήλωσης ανδριάντων και αγαλμάτων ιστορικών μορφών που για ορισμένους είναι ταυτισμένες με τον ρατσισμό.

Η ακύρωση του ταξιδιού του Τραμπ για το διήμερο ανακοινώθηκε την ώρα που η πανδημία του κορονοϊού αναζωπυρώθηκε στις ΗΠΑ, όπου χθες καταγράφηκε θλιβερό ρεκόρ τουλάχιστον 40.870 κρουσμάτων.

«Επρόκειτο να πάω στο Μπέντμινστερ, στο Νιου Τζέρζι, το Σαββατοκύριακο, αλλά αποφάσισα να μείνω στην Ουάσινγκτον για να εξασφαλίσω ότι θα επιβληθεί ο νόμος & η τάξη», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter. «Τους εμπρηστές, τους αναρχικούς, τους πλιατσικολόγους και τους προβοκάτορες βασικά τους σταματήσαμε», συνέχισε.

I was going to go to Bedminster, New Jersey, this weekend, but wanted to stay in Washington, D.C. to make sure LAW & ORDER is enforced. The arsonists, anarchists, looters, and agitators have been largely stopped... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2020

«Κάνω αυτό που απαιτείται για να είναι οι κοινότητές μας ασφαλείς — κι αυτοί οι άνθρωποι θα προσαχθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης!», συμπλήρωσε.

...I am doing what is necessary to keep our communities safe — and these people will be brought to Justice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2020

Κατόπιν, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την προστασία των μνημείων και των αγαλμάτων στη χώρα, διαμηνύοντας πως περιμένουν «βαριές ποινές φυλάκισης» όσους διαπράττουν «παράνομες ενέργειες εναντίον της Σπουδαίας Χώρας μας».

I just had the privilege of signing a very strong Executive Order protecting American Monuments, Memorials, and Statues - and combatting recent Criminal Violence. Long prison terms for these lawless acts against our Great Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2020

Η καταστροφή περιουσίας του αμερικανικού ομοσπονδιακού κράτους, συμπεριλαμβανομένων των αγαλμάτων, αποτελεί ήδη ποινικό αδίκημα το οποίο επισύρει ποινές φυλάκισης και κάθειρξης ως και 10 ετών στις ΗΠΑ.

Αγάλματα και μνημεία που τιμούν πρόσωπα ταυτισμένα με τον ρατσισμό έχουν ανατραπεί, αποκαθηλωθεί ή καταστραφεί από διαδηλωτές το τελευταίο διάστημα καθώς η χώρα έχει μπει σε διαδικασία αναστοχασμού της ιστορίας της με αφορμή τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη στα τέλη Μαΐου.