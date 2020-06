Από τα βίντεο που τραβήχτηκαν από το σημείο του συμβάντος κοντά στο πάρκο Κένινγκτον, στο νότιο Λονδίνο, φαίνεται έντονος και πυκνός μαύρος καπνός να βγαίνει από το συγκρότημα πολυκατοικιών.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η οποία κλήθηκε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι (τοπική ώρα), η φωτιά ξεκίνησε από ένα διαμέρισμα στον πρώτο όροφο του κτηρίου, το οποίο και παραδόθηκε στις φλόγες και υπέστη σημαντικές ζημιές.

Ho vissuto e lavorato nel campo immobiliare a Londra per molti anni ed ho sempre detto sin dall’inizio che le loro “case popolari” sono i condizioni penose dove basta una miccia per far saltare tutto... questo sta succedendo a Londra in Kennington (sud) pic.twitter.com/IlOUaaBXIq

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου στο σημείο επιχείρησαν 60 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και περίπου 100 άτομα εγκατέλειψαν το κτήριο με δική τους πρωτοβουλία.

Σύμφωνα με τον διοικητή της πυροσβεστικής, Νεντ Αλεξάντερ: «Οι πυροσβέστες πάλεψαν σκληρά για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, το οποίο υπέστη σημαντικές ζημιές από την πυρκαγιά, ωστόσο κατάφεραν να μην επεκταθεί περεταίρω».

«Περίπου 100 εκκένωσαν το κτήριο με δική τους πρωτοβουλία, ενώ αρκετοί ένοικοι παρέμειναν στα διαμερίσματα τους», προσέθεσε.

Please can the fire in Kennington not be a repeat Grenfell. I pray for all the families affected🙏🏾 pic.twitter.com/LEEwwZXgvr

— Tyrese Johnson-Fisher🦁 (@tj_athlete) June 27, 2020