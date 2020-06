ΔΙΕΘΝΗ

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η γυναίκα του Μίλτον Γκλέιζερ στους New York Times, ο γραφίστας έχασε τη ζωή του την Παρασκευή ανήμερα των γενεθλίων του σε ηλικία 91 ετών από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Το λόγκο «I ♥ NY» είχε δημιουργηθεί για την τουριστική καμπανιά της Νέας Υόρκης το 1977 και γρήγορα κέρδισε μεγάλη αναγνώριση ανά τον κόσμο και πολλές φορές περιγράφεται ως το πιο συχνά αντιγραμμένο λόγκο στην ιστορία.

Ο ίδιος δεν πήρε χρήματα για το συγκεκριμένο σήμα, ενώ την ιδέα την εμπνεύστηκε ενώ βρισκόταν μέσα σ’ ένα ταξί, και έκανε ένα πρόχειρο σχέδιο με κόκκινο κραγιόν πάνω σ’ ένα φάκελο. Το σχέδιο βρίσκεται πλέον στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Νέας Υόρκης.

Όπως είχε δηλώσει αργότερα ο ίδιος ο γραφίστας, «έμεινε έκπληκτος από το τι συνέβη από μία πολύ απλή ιδέα».

«Είναι μία από εκείνες τις ιδιαιτερότητες της ζωής σου για τις οποίες δεν ξέρεις τι συνέπειες θα έχουν. Ποιος στον κόσμο θα μπορούσε να σκεφτεί ότι αυτό το μικρό σχέδιο στα αναμνηστικά μίας χρήσης θα μπορούσε να γίνει μία τόσο διαπεραστική εικόνα σε όλο τον 20ο αιώνα», είχε δηλώσει σε συνέντευξη του στους New York Times το 2008.

Ο Γκλέιζερ επίσης είχε εμπνευστή την περίφημη αφίσα του Μπομπ Ντίλαν με το ψυχεδελικό μαλλί και ήταν συνιδρυτής του «New York magazine».

Ο Γκλείζερ είχε γεννηθεί στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης το 1929 και σπούδασε στο «Cooper Union for the Advancement of Science and Art», ένα κολέγιο στο Μναχατάν και εν συνεχεία στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Μπολόνια.

Το 1974 δημιούργησε τη δική του εταιρία Milton Glaser, Inc. και το 2009, έγινε ο πρώτος γραφίστας που τιμήθηκε με το Εθνικό Μετάλλιο Τεχνών από τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ τότε τον Μπαράκ Ομπάμα.

Πηγή: BBC