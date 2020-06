Συγκεκριμένα οι Coldplay, η Μάιλι Σάιρους, η Σακίρα και ο Ντουέιν Τζόνσον ήταν μεταξύ των αστέρων του πενταγράμμου και της μεγάλης οθόνης που έσπευσαν σήμερα, Σάββατο να βοηθήσουν την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη συγκέντρωση πόρων, με στόχο ένα εμβόλιο εναντίον της Covid-19.

Διασημότητες της μουσικής, του κινηματογράφου, του αθλητισμού ή της μόδας έδωσαν το παρών σε μια διαδικτυακή συναυλία που στοχεύει στη χρηματοδότηση της έρευνας για τη δημιουργία του εμβολίου κατά του νέου κορονοϊού και τη διάθεσή του στους φτωχότερους πληθυσμούς σε ολόκληρο τον πλανήτη.

There is a strong alliance out there to beat this virus, together.

Today at the #GlobalGoalUnite, we mobilised €6.15 billion in additional funding to help develop and ensure equitable access to coronavirus vaccines, tests and treatments.

Thank you to all participants ! 🙏

