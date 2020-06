Συγκεκριμένα στο βίντεο διακρίνεται ένα ζευγάρι λευκών, το οποίο στέκεται έξω από την έπαυλη του στο Σεντ Λούις των ΗΠΑ και σημαδεύει με όπλα ένα πλήθος ειρηνικών διαδηλωτών που κατευθυνόταν προς το σπίτι της δημάρχου της περιοχής με βασικό αίτημα την παραίτηση της.

A St. Louis couple were seen pointing guns at a peaceful crowd of protesters calling for the mayor to resign. pic.twitter.com/1qWs08c6Yi

— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 29, 2020